Karşıyaka'da Bina Görevlisine 25 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın öldürülmesine ilişkin davada, bina görevlisi U.C. 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık beraat etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 yıl önce 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanıktan biri olan bina görevlisine "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi, diğer 2 sanık beraat etti.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.C, tutuksuz sanıklar M.C. ile H.H. ve taraf avukatları katıldı.

Olayın meydana geldiği dönemde binanın temizlik görevlisi olan tutuklu sanık U.C son savunmasında, yalan ifadelere karşı masum olduğunu kanıtlamaya çalıştığını ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan U.C, "Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ben ne hırsızım ne de katilim. 2 çocuklu şerefli bir insanım." dedi.

Tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.C. ve H.H'nin tüm suçlardan beraatine, tutuklu sanık U.C'nin nitelikli yağmadan beraatine, kasten öldürme suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

Karşıyaka ilçesinde 14 Nisan 2020'de komşularının haber vermesi üzerine eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın cansız bedenini bulmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında geçen yıl mayıs ayında binanın kapıcısı U.C, eşi M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H. (60) gözaltına alınmış, şüpheliler maddi delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca U.C. ile H.H. hakkında "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis, M.C. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, U.C. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
