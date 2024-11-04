Karşıyaka'da Apartman Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bostanlı Mahallesi 1819/3 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.

Yangında ev sahibi ile yardım etmek için kata çıkan 2 kişi dumandan etkilendi.

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.