Karşıyaka'da 95 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, bu kapsamda cezaevi firarisi 17 yaşındaki A.Ç'nin, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

"Hırsızlık", "hakaret" ve "hükümlü tutuklunun kaçması" gibi suçlardan hakkında toplam 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü eve yapılan baskınla yakalandı.

Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.