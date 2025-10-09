Karşıyaka'da 73 Yaşındaki Kadın Cinayetinde Müteala Açıklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 yıl önce 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.C, tutuksuz sanıklar M.C. ile H.H. ve taraf avukatları katıldı.

Bayraktar'ın alt komşusu Ş.S, duruşmada tanık olarak dinlendi.

Ş.S, maktulün evinde yüksek sesle televizyon izlediğini, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı anlatmak için daireye gittiğini anlattı.

Dairenin zilini çaldığını ancak açanın olmadığını aktaran Ş.S, "Kapının önünde siyah bir ayakkabı vardı. Erkek ayakkabısıydı. Alışveriş poşeti de vardı. İçeride birisinin olduğunu tahmin etmiştim. Kapıyı çaldık ama açan olmadı. Ses gelmiyordu. Başka rahatsızlık duyan var mı diye üst kata çıktım. Daha sonra kapı kapanma sesi duydum. Önceki gördüğüm ayakkabı yoktu, poşet duruyordu. İçeride de telefon çalmaya başladı. Kapıyı tekrar çaldım, açan olmadı." ifadelerini kullandı.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar M.C. ile H.H'nin beraatini istedi.

İddia makamı tutuklu sanık U.C'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, "yağmaya teşebbüs" suçundan ise beraatini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan U.C, "Ne katilim, ne hırsızım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık U.C'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu sırada duruşma salonunda bulunan sanıkların yakınlarından biri baygınlık geçirdi. Bazıları da cumhuriyet savcısına ve mahkeme heyetine tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan sanıkların yakınları, tepkilerini adliye önünde de sürdürdü.

Olay

Karşıyaka ilçesinde 14 Nisan 2020'de komşularının haber vermesi üzerine eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın cansız bedenini bulmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında geçen yıl mayıs ayında binanın kapıcısı U.C, eşi M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H. (60) gözaltına alınmış, şüpheliler maddi delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca U.C. ile H.H. "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis, M.C. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, U.C. tutuklanmıştı.