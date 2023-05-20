Karşıyaka'da 19 Mayıs coşkusu

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını muhteşem bir kortejle taçlandırdı. Binlerce yurttaş, Türk Bayrakları ile cadde ve sokakları gelincik tarlasına dönüştürdü. Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Atatürk'ün başlattığı mücadelede artık bayrak gençlerimizdedir. Bugün olduğu gibi yarın da onlarla gurur duyacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını muhteşem bir kortejle taçlandırdı. Binlerce yurttaş, Türk Bayrakları ile cadde ve sokakları gelincik tarlasına dönüştürdü. Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Atatürk'ün başlattığı mücadelede artık bayrak gençlerimizdedir. Bugün olduğu gibi yarın da onlarla gurur duyacağız" dedi.

"Atamızın İzinde 2. Yüzyıla Yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen kortej, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün de katılımlarıyla Karşıyaka Belediyesi önünden başladı. Ellerinde Türk Bayrakları, dillerinde sloganlar ve marşlarla tek ses tek yürek olan yurttaşlar, Çarşı içerisinden geçerek Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'na yürüdü. Kalabalığın Anıt önüne ulaşmasıyla birlikte başlayan Ersin Show ile bayramın coşkusu zirveye çıktı. Sevinç, gurur ve umuda ortak olan katılımcılar, unutulmaz anlar yaşadı.

GÜMRÜKÇÜ'DEN KOMŞU SELAMI

Meydanda Karşıyakalılara seslenen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü "Sizlere komşu ilçeniz, eski mahalleniz Çiğli'den selam getirdim. Atatürkçü Çiğlililer sizleri saygıyla selamlıyor, 14 Mayıs'ta çıkardığınız oyu da alkışlıyor. Biz de bir adım arkanızdan geliyoruz. Umuyorum ikinci turda hep birlikte Mustafa Kemal'in aydınlığını Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.

"MÜCADELE BAYRAĞI GENÇLERDE"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da büyük bir gururu paylaştıklarını belirterek "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Atatürk'ümüzün Samsun'a ayak basışının 104. yılında, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Bugün bizlere eşlik ettiği için Utku Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ben de dün onların yürüyüşüne, mutluluğuna eşlik etmiştim. Biz Çiğli ile gurur duyuyoruz, Çiğli de Karşıyaka ile gurur duyuyor. Hepimiz İzmir'le, Türkiye ile gurur duyuyoruz. 19 Mayıs 1919'da Ata'mız Samsun'a ayak bastığı zaman bir ideali hayal etti. Çağdaş dünyada yerini almış, gururla vatandaşı olduğumuz bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hayal etti. Bu mücadele asla zamanla kısıtlı değildir. Bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başlattılar, bizim büyüklerimiz devam ettirdiler. Artık bayrak bizlerde ve bu ülkenin gençlerinde. Bugün olduğu gibi yarın da bu ülkenin gençleriyle gurur duyacağız" diye konuştu.

"İŞTE BENİM KARŞIYAKAM"

Başkan Tugay'ın "Yarın bu ülkenin gençleri Türkiye'ye sahip çıkacak; gericilikle, Atatürk karşıtlarıyla mücadele edecek; onlara her yerde gereken cevabı verecek, değil mi?" sorusuna ise yüzlerce yurttaş coşkulu alkışlarla yanıt verdi. Tugay da "İşte benim Karşıyakam, işte Türkiye'nin Karşıyaka'sı! Yaşayın, var olun. Sonsuza kadar yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.