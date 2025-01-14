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Karşıyaka'da 14 Bin Gümrük Kaçağı Gözlük Ele Geçirildi

Karşıyaka'da 14 Bin Gümrük Kaçağı Gözlük Ele Geçirildi
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapılan operasyonla 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirilirken, bir kişi yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı ticaretle ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, kente yasa dışı yollarla getirilen ürünlerin ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde şüpheli N.K'yi takibe aldı.

Polis ekipleri N.K'yi ilçedeki bir kargo şirketinde yakaladı.

Şüpheliye ait kargo paketlerindeki aramalarda 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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