Karşıyaka'da 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 161 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu karı- kocanın sattığı belirlendi. İkili gözaltına alınırken, koca O.H. tutuklandı, eşi D.H. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Çarşı içerisinde bir kadın ve bir erkekten şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan O.H. ve D.H.'ye kadın ve erkek polis eşliğinde üst araması yapıldı. Şüphelilerin evli olduğu öğrenilirken, üst aramasında ayrı ayrı paketlenmiş satışa hazır 10 paket 21,44 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine, savcılık talimatı ile harekete geçen polis, şüphelilerin adresine baskın yaptı. Şüphelilerin kayıtlı adreslerinde ikamet etmedikleri, ilçedeki başka bir adreste yaşadıkları tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren polis, çiftin kaldığı asıl eve yaptığı baskında 1 kilo 140 gram esrar ele geçirdi. Toplamda 1 kilo 161 gram esrara imha etmek üzere el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan koca O.H. tutuklanırken, eşi D.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)