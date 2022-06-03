"Karşıyaka Çiçek Festivali" coşkulu bir açılışla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Haberler

Başkan Tugay ve eşi, törenin ardından tüm tezgahları dolaşarak Ege'nin dört bir yanından festivale gelen üreticilerle ve ziyaretçilerle sohbet etti. Birbirinden renkli çiçeklerin yanı sıra meyve fidanlarından bahçe bitkilerine, saksılardan hediyelik eşyalara kadar pek çok ürünün satışa sunulduğu festival, 6 Haziran'a kadar devam edecek.

ÇEVRE FARKINDALIĞI YARATILACAK

Ayrıca Çiçek Festivali kapsamında, Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün organizasyonu ve Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO) iş birliğinde çevre farkındalığına yönelik etkinlikler de gerçekleştirecek. Kurulan standa 4 Haziran Cumartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasında en az 10 adet atık pil veya en az 1,5 kg olmak üzere kağıt-karton, plastik gibi geri dönüşüm malzemesi getirenlere bez çanta hediye edilecek. Bunun yanı sıra, aynı gün saat 13.00'te festival alanında dans gösterileri sergilenecek. 14.00-16.00 saatleri arasında da Belediye Orkestrası Trio Konseri gerçekleşecek.

ÖDÜLLER TÖRENLE SAHİBİNİ BULACAK

Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran'da ise 12.00-13.45 saatleri arasında çocuklara yönelik içecek kutularından geri dönüşüm uygulamaları atölyesi yapılacak. Katılımcı çocuklara boyama kitapları hediye edilecek. Saat 14.00'te anaokulu öğrencileri gösteriler sunacak. Ardından; Karşıyaka Belediyesi tarafından, kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmek amacıyla, Çiçek Festivali ile paralel olarak düzenlenen 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nın final töreni yapılacak. En güzel balkon, en güzel apartman bahçesi, en güzel müstakil ev bahçesi ve en güzel site bahçesi olmak üzere toplam 4 kategoride dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

"KARŞIYAKA, EN GÜZEL ÇİÇEĞİMİZDİR"

Karşıyaka'yı bir kez daha "Çiçek Festivali" ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Karşıyaka, bizim en güzel çiçeğimizdir. Coğrafyanın ve tarihin en güzel armağanı olan kentimiz, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş, demokratik ve laik değerleriyle, insan ve yaşam kalitesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Zübeyde Hanım'ın kenti olmanın onuruyla geleceğe yürüyor. Bu yürüyüşün en büyük gücü, yaşama sevincimiz, doğaya olan minnet ve saygımız ve onu gelecek kuşaklara yakışır biçimde koruma geliştirme kararlılığımızdır. Karşıyaka, ilerlemenin ve gelişmenin doğaya ve çevreye saygıyla mümkün olabileceğini gösteren örnek bir kenttir ve hep böyle kalacaktır. "Çiçek Festivalimiz" sayesinde üretici ile tüketici arasındaki yolu kısaltıyor, emeği onurlandırıyor, birlikte olmanın sevincini paylaşıyoruz. "En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışmamızla" farkımızı ortaya koyuyor, yalnızca ve yalnızca güzellikler uğruna yarışıyoruz. Başlangıcından bugüne, festivalimize emek verenleri ve yaşatanları saygıyla anıyorum. Bizi bu güzelliklerle buluşturan bütün yetiştiricilerin emeklerini selamlıyorum. Kentimiz için çalışırken, yurttaşlık ve kentlilik bilinciyle yoldaşımız olan bütün hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum."

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