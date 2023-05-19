Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Karşıyaka Çarşısı'ndaki restoranda yangın çıktı

Güncel Haberler

İZMİR'in en işlek yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'ndaki iki katlı bir restoranda yangın çıktı. Restorandaki müşteriler tahliye edilirken, dış cephedeki klimadan başladığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

İZMİR'in en işlek yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'ndaki iki katlı bir restoranda yangın çıktı. Restorandaki müşteriler tahliye edilirken, dış cephedeki klimadan başladığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Kemalpaşa Caddesi Numara 163'teki bir restoranda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın 2 katının dış cephesindeki klima yöneticisinden çıktı öğrenilen yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Dış cephesi alevler içerisinde kalan restoranı görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada restorandaki müşteri ve çalışanlar tahliye edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler 1 saatte, bitişikteki binalara sıçramadan söndürülürken, restoranda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı'ndaki yangını çevrede toplanan vatandaşlar endişe içerisinde izlerken cep telefonları ile kayıt aldılar. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka İtfaiye İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title