Karşıyaka Birlik ve Beraberlik Sofrasında Buluştu

Karşıyaka Hükmet Konağı Bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İl Emniyet Müdür yardımcısı Kaan Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu,İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Ölçek, diğer kamu kurum yöneticiler, TYSD, KASİAD, BESİAD, KAR-İŞKAD, ŞEFİYAD, Muharip Gaziler Derneği, diğer STK yöneticileri ve temsilcileri, İş adamı Osman Avcı, Gazeteci Fatih Tanfer ile 750 ye yakın Karşıyakalı katıldı.

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler'in dua okumasından sonra konuşan Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, pandemiden dolayı iki yıl iftar sofrasını kuramadıklarını bu yıl bağışçıların yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek şöyle konuştu. "Bu akşam da Karşıyakalılar Birliği Derneği Başkanı Mehmet Tekinhan Onan ve eşi Çağla hanımın verdiği iftarda 750'ye yakın insanımızla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. İftara katılanlar Karşıyaka Belediyesi'nin çay ve kahve ikram aracından çay/kahvelerini alıp içti."

Karşıyakalılar Birliği Derneği Başkanı Mehmet Tekinhan Onan ise Karşıyaka'daki yöneticiler, STK' lılar ve halkla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi. "Karşıyakalılar Birliği Derneği olarak Kızılay'ın iftar organizasyonunda ilçemizdeki Kamu kurum yöneticilerimizle, STK yöneticilerimizle halkı iftarda buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Pandemiden dolayı 2 yıldır bu güzel birlikteliği yaşayamamıştık. Bu akşam çok güzel oldu. Emeği geçen, katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz"

İftara katılanlar Karşıyakalılar Birliği Derneği Başkanı Mehmet Tekinhan Onan ve eşi Çağla Onan'a teşekkür ettiler.

İftardan sonra iftara katılanlardan bir gurup Tekinhan Onan'ın sahibi olduğu yalıdaki Coffeebana Kafe'de sohbeti sürdürdüler.

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