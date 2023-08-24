Karşıyaka Belediyesi ve Ekolojik Denge Derneği Yamanlar Dağı'nda Yaban Hayatını Koruma Protokolü İmzaladı

Karşıyaka Belediyesi ve Ekolojik Denge Derneği arasında imzalanan protokol ile Yamanlar Dağı'nda yaban hayatı fotokapanlarla izlenecek, endemik bitki türleri yetiştirilerek bölgeye yayılacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yamanlar bölgesinde çok değerli olduğunu düşündüğümüz yaban hayatı var. Bu bölgeyi korumak, hatta destekleyerek gelişmesini sağlamak için bir adım attık" dedi.

Karşıyaka'nın iklim dirençliliğini artıracak çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar Dağı'nın yaban hayatı ve endemik türlerini korumak üzere yeni bir projeye imza attı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ekolojik Denge Derneği Başkanı Tolga Çalışkanelli'nin imzaladığı protokol kapsamında, Yamanlar bölgesinin ekolojik dengesini sürdürülebilir bir yöntemle korumak ve geliştirmek hedefleniyor.

Yamanlar bölgesinde canlı varlığını koruyarak bölgenin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Tugay, protokole ilişkin şunları kaydetti:

"Dünya insan eliyle tüketilirken, bu tükenişi ve etkilerini yavaşlatmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Özellikle yaban hayatı ve endemik türler bu yok oluştan yoğun şekilde etkileniyor. Karşıyaka'mızda kentin hemen yanı başında bulunan Yamanlar bölgesinde çok değerli olduğunu düşündüğümüz yaban hayatı var. Bu bölgeyi korumak, hatta destekleyerek gelişmesini sağlamak için bir adım attık. Ekolojik Denge Derneği ile imzaladığımız protokol kapsamında, bu alanda fotokapanlar kurarak yaban hayatını kayıt altına alacağız. Bilimsel çalışmalara veri sağlayacağız. Aynı zamanda yapılan çalışmalarla tespit edilen mevcut endemik ve endemik olmayan bitki türlerini hem koruyacağız hem de üretimini sağlayarak sahaya yayacağız. Ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir çalışma olacak."

TOPLANAN VERİLER ARAŞTIRMALARDA KULLANILACAK

Projede; Yamanlar Dağı'nın Karşıyaka ilçesi sınırları içerisindeki bölümünde 1 yıl süre ile belirlenen lokasyonlarda fotokapan ile yaban hayatı takip edilecek, toplanan veriler depolanacak, analizi ve raporlanması sağlanacak. Projeye tahsis edilen belediyeye ait arazide bölgeye özgü endemik bitki türleri 5 yıl süre ile yetiştirilecek ve bölgede yaygınlaştırılacak. Çalışmaların düzenli olarak takip edilebileceği bir elektronik ortam oluşturulacak. Bölgenin incelenen bölümünde ekolojik dengenin sürdürülebilir bir biçimde korunması için saptanacak olumsuzluklara karşı çözüm üretmek üzere araştırmalar yapılacak.