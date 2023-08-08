Karşıyaka Belediyesi'nin Geleneksel 2. El Pazarı Yoğun İlgi Gördü

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 2. El Pazarı, ağustos ayında yoğun ilgi gördü. Hem satıcılar hem de alıcılar aile bütçelerine katkı sağladı ve tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratıldı. Etkinlik, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından memnuniyetle karşılandı.

Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 2. El Pazarı, ağustos ayında da yoğun ilgi gördü. Hem satıcıların hem de alıcıların aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı bulduğu pazarda dayanışma ruhu güçlenirken, tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratıldı. Etkinliğin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Çevremiz ve ekonomimiz için yeniden kullanım kültürünü el ele büyütüyoruz. Bu pazarda her şey var" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ve başvuru ile duyuruları komşuluk uygulaması 'Hoplr' üzerinden yapılan 2. El Pazarı, ağustos sıcağına karşın yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bostanlı Pazar Yeri'ndeki organizasyonda stant açan Karşıyakalılar; kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, antika eşyalar, orijinal kitap, kaset, dergi gibi ürünler ile elektrikli ve elektronik aletleri satışa sundu.

FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM

Gün boyu devam eden pazar, Karşıyakalıların yanı sıra İzmir'in diğer ilçelerinde yaşayan yurttaşlardan da ilgi gördü. Ürünlerin büyük kısmı alıcı bulurken, hem tezgah açıp kazanç elde eden vatandaşlar hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapma şansı bulan ziyaretçiler pazardan memnun ayrıldı. Dayanışma ruhunu güçlendirmek, aile bütçeleri ile yeniden kullanım kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 2. El Pazarı, önümüzdeki aylarda da devam edecek.

"DOĞAYA KATKI SUNUYORUZ"

İkinci el alışverişe katılan tüm yurttaşlara teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Karşıyakalıların evlerinde atıl duran eşyalarını yeniden kullanıma sunarak hem ekonomik fayda hem de tasarruf sağlıyoruz. Satıcı kullanılmış eşyasından gelir elde ederken, alıcı ise ihtiyacını daha uygun fiyatla karşılamış oluyor. Böylece çok değerli olan kaynaklarımızı daha az tüketiyor, doğaya katkı sunuyoruz. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve kendi müdavimlerini yaratan '2. El Pazarı' buluşmalarımız ile farkındalık yaratmaya devam edeceğiz" dedi.