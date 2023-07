Karşıyaka Belediyesi'nde Maaş Krizi Devam Ediyor

Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi sürüyor

Belediye işçileri, maaşlarını alana kadar eylem yapacak

İZMİR - Karşıyaka Belediyesine ait Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. şirketlerinde çalışan işçiler, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle belediye önünde eylem yaptı. İşçiler, alacakları ödenene kadar hafta içi her gün eylem yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi devam ediyor. Belediyeye ait Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. şirketlerinde çalışan işçiler, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle belediye önünde toplandı. "İş emek yoksa barış da yok", "Sadaka değil toplu sözleşme" sloganları atan işçiler, alacakları ödenene kadar hafta içi her gün eylem yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

"Mafya mıyız"

Genel İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, konuşmasının başında Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan "Gerçekleştirilen eylem, yetkili sendika şubesince alınmış bir karar üzerine usulüne uygun şekilde yapılmış bir eylem değildir. Bu eylemle ilgili en önemli hassasiyetimiz, Karşıyaka Belediyesi işçilerinin katılmadığı, dışarıdan getirilen kim olduğunu bilmediğimiz, tanımadığımız kişilerce gerçekleştirilmesidir" sözlerine yanıt verdi. Gümüştekin, "Biz DİSK Genel İş Sendikası'yız. Mafya mıyız ki dışarıdan adam tutup getirelim? O gün orada bulunan herkes DİSK Genel İş Sendikası'nın temsilci ve yöneticileridir. Orada bulunan araç da burada bulunan sendikamızın aracıdır. Bunu da herkes böyle bilsin" dedi.

Alacakları sıraladı

İşçilerin alacaklarını tek tek sıralayan Gümüştekin, "Karşıyaka Belediyesinde yine bir maaş kriziyle karşı karşıyayız. Yine sendikamıza bağlı bulunan iki şirketin alacaklarını sıralamak istiyoruz. Kent A.Ş.'nin 2021 yılından kalan iki ikramiyesi, 2022 yılından kalan toplu iş sözleşmesi farkı, haziran 2023 maaşının yaklaşık üçte ikisi. Personel A.Ş.'nin 2022 yılından kalan toplu iş sözleşmesi farkı hala yatmamıştır. Artık buradan işçilerin ne kadar zor durumda olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, icralık olduğunu, tefeciden borç aldığını anlatmayacağız. Belediye yetkilileri; işçilerin Karşıyaka Belediyesi işçileri olduğunu unutmayın ve maaşlarını, alacaklarını gününde ödeyin" diye konuştu.

Eylemler sürecek

Pazartesi gününden itibaren her gün belediye binası önünde eylem yapacaklarını açıklayan Gümüştekin, "Artık yeter. Her gün ödemediğiniz alacaklarımız eriyor, pul oluyor. Bunun farkına varın. Televizyon programlarında 'İşçilerimizin maaş alacağı yok' demeyin. Üyelerimizin alacağı var. Maaşın 6 bin TL'si yattı. Gerisi kaç taksitte yatacak, biz bunu bilmiyoruz. Artık her ay 'Maaşlar kaç taksitle yatacak?' diye sormak istemiyoruz. Yeter artık, yeter. İşçinin maaşını, alacağını ödeyin. Pazartesi gününden itibaren her gün saat 13.00 ile 15.00 arasında belediye önünde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Eylem sırasında, Kent A.Ş. işçilerine 2 bin liralık maaş yatması ise dikkat çekti. İşçiler bu durum karşısında "Sadaka değil, toplu sözleşme" sloganı attı.