Karşıyaka Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

Karşıyaka Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tüm çalışmaları tamamladı. İlaçlamadan kurbanlıkların sağlık muayenesine kadar her şey düşünüldü.

Karşıyaka Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. İlaçlamadan kurbanlıkların sağlık muayenesine kadar gerekli tüm çalışmaları yapan ekipler, bayram boyunca da alarmda olacak.

Bayram süresince hizmetlerin aksamadan devam edeceğini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Başkan Tugay, "Yurttaşlarımızın sağlık ve huzurunu korumak, güzel bir bayram geçirmemizi sağlamak için gereken tüm önlemleri aldık" dedi.

HİJYEN SAĞLANDI, KONTROLLER YAPILDI

Bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'ndan günler önce harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Yeri'ni hazır hale getirdi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında alanın tamamı titizlikle temizlendi ve ilaçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından hayvanlarını Karşıyaka'ya getiren satıcıların elektrik, su, banyo ve tuvalet gibi ihtiyaçları için düzenlemeler yapıldı. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, alanda görevlendirdiği veteriner hekimler ile tüm kurbanlıkları tek tek muayeneden geçirdi. Hayvanların kayıt, pasaport ve sağlık raporları kontrol edildi.

CAMİLER DE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Karşıyaka Belediyesi, yurttaşların hijyenik koşullarda ibadet etmesi için ilçedeki camilere yönelik dezenfeksiyon uygulamasını da bayram öncesinde tamamlayacak. Mezarlık tuvaletlerinde dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleri yapılacak. Belediye ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bayram boyunca alarmda olacak. Denetim, temizlik ve atık toplama çalışmaları düzenli şekilde sürdürülecek.

"GÜZEL GÜNLERİN BAŞLANGICI OLSUN"

Farklı müdürlüklere bağlı ekiplerin Kurban Bayramı hazırlıklarını özveriyle gerçekleştirdiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Çalışmalarımızı Kurban Bayramı süresince titizlikle sürdürecek; sağlık, huzur ve düzeni korumak için görev başında olacağız. Yurttaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamadan, güzel ve mutlu bir bayram geçirmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mutluluk içinde geçireceğimiz, karşılıklı hoşgörü ve paylaşımla taçlanacak güzel günlerin başlangıcı olması dileğiyle tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.