Karşıyaka Belediyesi, ilerleyici bir nörolojik hastalık olan alzheimer hastalarının yakınlarına eğitim vermeye başlıyor

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Karşıyaka Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ardından Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık personelleri, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü'den eğitim aldı. Sonrasında alzheimer hasta yakınlarını kapsayacak olan eğitimlerin startı verildi.

UZMANLAR EĞİTİM VERECEK

Eğitimlerden yararlanmak isteyen hasta yakınları 0232 324 82 68 numaralı hattan Karşıyaka Belediyesi'ne ulaşabilecek. Eğitimlerde alzheimer hasta bakımı, hasta ile iletişim ve hastalıkla baş etme yolları gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak. Eğer hasta yakını hastayı yalnız bırakamıyorsa, durumu belediyeye ilettiği takdirde daha önceden eğitim alan sağlık personelleri hastaya refakat edecek. Böylelikle hasta yakını eğitimlere katılma konusunda da sıkıntı yaşamayacak. Eğitimler ayda bir kez iki gün olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü, Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez, Arş. Gör. Dr. Merve Aliye Akyol, Arş. Gör. Bilgehan Özkaya Sağlam, Arş. Gör. İzlem Sözeri Eser ve Arş. Gör. Baran Gül tarafından verilecek.

DAYANIŞMA MERKEZİ HIZLA TAMAMLANIYOR

Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından müjdesi verilen ve 2021 yılında 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nden önce inşaatına başlanan Alzheimer Danışma ve Dayanışma Merkezi de hızla yükseliyor. Karşıyakalılar'ın merakla takip ettiği merkezin ince işçilik çalışmaları ivedilikle devam ediyor. Önemli oranda ileri yaş nüfusun yaşamını sürdürdüğü Karşıyaka'da büyük bir ihtiyaca yanıt verecek olan Alzheimer Merkezi, Bahriye Üçok Mahallesi'nde hasta ve yakınlarına hizmet verecek. Gündüz bakımevi olarak kullanılması planlanan merkezde hastaların sosyalleşmesi için rehabilitasyon yapılacak ve yakınları için de eğitimler gerçekleştirilecek.

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