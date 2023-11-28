Karşıyaka Belediyesi Engelli Bireylere Destek Oluyor

Karşıyaka Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen projelerine devam ediyor. İzmir'de ilçe belediyeleri arasında tek olan 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde engelli bireylere uzmanlar tarafından özel eğitim programı uygulanırken, ailelere de sosyal ve psikolojik destekler sunuluyor.

Karşıyaka Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen projelerine devam ediyor. İzmir'de ilçe belediyeleri arasında tek olan 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde engelli bireylere uzmanlar tarafından özel eğitim programı uygulanırken, ailelere de sosyal ve psikolojik destekler sunuluyor.

İnsan odaklı sosyal projeleriyle fark yaratan Karşıyaka Belediyesi, yerel yönetimler arasında İzmir'de tek olan 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi' ile özel gereksinimli çocuk ve gençlerin yaşamına ışık oluyor. 6-40 yaş arasındaki engelli vatandaşlara hizmet verilen merkezde özel eğitim programlarıyla engelli bireylerin zihinsel, fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişmesi sağlanırken, aileler için de destek programları uygulanıyor. Bünyesinde çocuk gelişimi uzmanı, el sanatları öğretmeni ve psikolog gibi hizmetler bulunan merkezde engelli bireyler ile ailelerinin toplumsal hayata katılmaları ve ailelerin rehabilitasyonu adına grup eğitimleriyle psikolojik destek sağlanıyor. Eğitimler sosyolog – aile danışmanı eşliğinde küçük gruplar halinde gerçekleşiyor.

SORUNLARI KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜYOR

Bakım yükünün daha çok annelerin üzerinde olduğunu vurgulayan Psikodramatist Aile Danışmanı Elif Özdek yaptığı grup çalışmalarıyla tükenmişliklerine karşı anneleri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Grup eğitimleriyle aileleri ortak bir paydada buluşturmayı ve hızlı bir iyileşme süreci elde etmeyi planlıyoruz. Temel ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamakta zorlanan çocuklara anneleri eşlik ediyor. Çocukların derste olduğu saatler anneler için sosyalleşme zamanı. Anneleri hem sosyal ve duygusal anlamda destekliyor hem de psikodrama grup çalışmaları yapıyoruz. Katılımcılar psikodrama sahnesine, iletişimde yaşadıkları sorunlardan gelecek hedeflerine kadar, çalışmak istedikleri her türlü konuyu taşıyabiliyorlar. Doğaçlamalar, bireysel oyunlar, grup oyunları, çalışmaları yapıyoruz. Amacımız onların yaşam doyumları arttırmak, güven ortamında bir arada olmak. Neşe ve kahkahayla birlikte çalışmak hepimize iyi geliyor" diye konuştu.

"DUYGULARI DIŞA VURABİLİYORUZ"

Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezinde psikodrama eğitimine katılan Aslı Taşar, "Benim çocuğum grup etkinliklerinde başarılı değildi. 5 senedir buraya eğitime geliyoruz kızımda büyük gelişmeler oldu grup çalışmalarına katılmaya başladı. Biz annelere de yapılan Psikodrama etkinliği bizlere çok büyük katkı sağladı. İçimizdeki bastırılmış duyguları bu etkinlik sayesinde dışa vurabiliyoruz" dedi.

Sosyal destekten duydukları memnuniyeti ifade eden Muzaffer Mızrak, "Biz anneler olarak bu çalışma sayesinde eğleniyoruz gülüyoruz. Sosyal hayatın içine giriyoruz. Merkez bizim için çok değerli bizlere ve çocuklarımıza çok büyük katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Nejla Kostak ise "Çocuklarımız arkadaşlık ortamını burada yaşıyor. Biz de aileler olarak dostluk kuruyoruz. Psikodrama dersi ile duygularımızı aktarıyor, en önemlisi de çok eğleniyoruz" diye konuştu.

"YURTTAŞLARIMIZA ADİL BİR YAŞAM SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak için çalışıyor, aynı zamanda ailelere psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Merkezimizde uzman kadromuzla engelli bireyler için özel eğitim programı uyguluyoruz. Eğitimlere katılan çocuklarımız özbakım becerileri kazanıyor, kitap okuyor, arkadaş edinerek sosyalleşiyor ve kendi başlarına yolculuk edebiliyor. Aileler de onlar için hazırlanan etkinliklere katılabiliyor, eğitim programlarından faydalanabiliyor. En büyük hedefimiz Karşıyaka'mızda daha erişilebilir, sürdürülebilir bir hayat oluşturmak. Tüm yurttaşlarımıza eşit ve adil bir yaşam sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Hayat engel tanımaz; hayalleri, umutları hiçbir şey durduramaz. Engelsiz bir dünya mümkün" dedi.