Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden Görme Engellilere Destek

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri, kitap kulübünde başlattıkları proje kapsamında görme engellilerin kaynak ulaşımını kolaylaştırmak için kitap seslendiriyor. Proje kapsamında okunan kitapların Atatürk İl Halk Kütüphanesi ve Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi'nde kullanıma sunulması hedefleniyor.

Karşıyaka Belediyesi, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde birçok etkinlik ve kurs gerçekleştiriliyor. Katılımcıların ilgi alanları göz önünde bulundurularak uzmanların gözetiminde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif pek çok etkinliğin ve kursun düzenlediği merkezde, yaş almış bireyler aktif bir kent hayatı yaşıyor.

Katılımcılar, hayat tecrübeleriyle de topluma katkı sunacak projeler geliştiriyor. Merkezde kurulan 'Kitap Kulübü'ne katılan üyeler görme engellilerin kaynak erişimini kolaylaştırabilmek için başlattıkları proje kapsamında basılı eserleri sesli kitaba dönüştürüyor. Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesini özveriyle yürüten kulüp üyeleri, diksiyon eğitmenlerinden de destek alıyor.

Merkezin sunduğu imkanları anlatan 'Kitap Kulübü' kurucusu tarih öğretmeni Mürşit Gündüz Özsoy, şu bilgileri verdi:

"Ankara Üniversitesi Tarih bölümü mezunuyum. 43 yıldır öğretmenlik mesleğini icra ediyorum. Bu merkez açıldığı zaman yaşım tutmadığı için kaydolamamıştım, yaşımı doldurunca hemen ilk olarak buraya geldim. Karşıyaka Belediyesinin yapmış olduğu 3. Yaş Üniversitesi'nin de mezunlarından biriyim. Mezuniyet sonrası, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi çatısı altında üyeler ile kulüpler kurmaya başladık. Ben ve arkadaşlarım, 'Kitap Kulübü'nü kurduk. Aylarca okuduğumuz kitapların bir araya gelerek, üzerinde konuşmalar yaptık. Okuduğumuz kitapların yazarlarını davet ettik veya çevrimiçi bağlantılar yaptık. Bu merkez bizim gibi ileri yaştaki insanları sosyal hayatın içinde tutuyor."

SINAVA HAZIRLIK KİTAPLARINI DA SESLENDİRECEKLER

Kitap kulübünde görme engelliler için kitap okuma kararı aldıklarını belirten Özsoy, şöyle devam etti:

"Kitap kulübümüz, 75 kişiye ulaştı. Böyle büyük bir grubun sağladığı güçle görme engellilerin kaynak erişimini kolaylaştırmak istedik. Atatürk İl Halk Kütüphanesi'ne giderek ses kayıt odasında denemeler yapmaya başladık. Daha iyi bir sonuç alabilmek için Karşıyaka Belediyesi imkanlarını kullanarak ücretsiz diksiyon dersleri aldık, eğitmenlerimizden destek almaya devam ediyoruz. Okumaya başladığımız 15 kitaptan 5 tanesinin kayıtları tamamlandı. Eylül ayında seslendirmelerin hız kazanmasını bekliyoruz. Sınava hazırlanan öğrenciler için test kitaplarını da seslendirmeye başlayacağız. Okuduğumuz kitapların tamamını, Atatürk İl Halk Kütüphanesi'ne ve Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi'ne vereceğiz. İnsanın her yaşta toplumsal hayata faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Bize bu projeyi hayata geçirebilmemiz için imkan sunanlara teşekkür ediyoruz."