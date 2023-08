Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Karşıyaka'da esnaf ziyaretlerine aralıksız devam eden; sağlık, çevre ve temizlik konularında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye ekipleriyle birlikte saha çalışmalarına katılıyor, Karşıyakalıların taleplerini birinci ağızdan dinliyor. Karşıyaka'da sağlıklı, erişilebilir bir kent yaşamı için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Tugay, "Ekiplerimiz 7 gün 24 saat sokaklarımızda hizmet veriyor. Komşularımızın da duyarlılığı ile daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamına ulaşmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Temizlik İşleri Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü ve Zabıta Müdürü ile hafta içi her gün 11: 00 ila 15: 00 saatleri arasında saha çalışmalarına katılan Başkan Tugay, mahallelerdeki ağaç sağlığından, örtücü bitki durumuna, oturma gruplarından, otoparkların durumuna kadar tüm detayları yerinde inceliyor, mahalle sakinlerinin taleplerini birinci ağızdan dinliyor.

"YURTTAŞLARIMIZIN ÖNERİ VE TALEPLERİNİ DİNLİYORUZ"

Göreve geldikleri günden bu yana vatandaşlarla birlikte Karşıyaka'yı daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalıştıklarını ifade eden Tugay, "Her gün belediye ekiplerimizle birlikte sahaya iniyor, yurttaşlarımızın öneri ve taleplerini dinliyoruz. Esnafımızın beklentilerini alıyor, hizmet üretmelerinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Karşıyaka'mızın her bölgesine eşit hizmet götürmek için kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyoruz. Şehrimizin ürettiği refahı, kentimizin tüm kılcal damarlarına ulaştırmak, hizmetin erişilebilirliğini arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Hoşgörüden ve sevgiden güç alarak dayanışma kültürünü her gün büyütüyor, Karşıyakalı yurttaşlarımızla 4 yıldır; hüzünde, kederde, sevinçte ve kıvançta bir ve beraber olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

KOMŞULARIMIZIN DESTEĞİ İLE DAHA SAĞLIKLI BİR KENT YAŞAMINA ERİŞEBİLİRİZ

Çalışmalar sırasında Karşıyakalılarla sohbet eden Belediye Başkanı Cemil Tugay, " Karşıyaka'mızı adım adım geziyor; yurttaşlarımızla birlikte daha temiz, daha sağlıklı bir şehir ve daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz. Ekiplerimiz Karşıyaka için 7 gün 24 saat sahada. Karşıyaka'mızın caddelerinde ve ara sokaklarında devam eden çalışmalar kapsamında evlerin bahçeleri, inşaat alanları, çöp konteynerleri ve rögarlarda haşerelere karşı ilaçlama ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Mesai arkadaşlarımız her gün tonlarca evsel atık topluyor, yüzlerce kilometre alan süpürüyor. Özellikle konteyner dışına bırakılan evsel atıklar noktasında hassas davranıyoruz. Komşularımızın göstereceği duyarlılık ve çalışmalarımıza sunacağı katkı ile daha sağlıklı bir kent yaşamına erişebiliriz. Kentimize katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.