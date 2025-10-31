Karşılıksız Çek Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'Karşılıksız çek' suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Murat İ. (35), saklandığı barakada yakalandı. Murat İ., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 milyon TL değerinde karşılıksız çeki piyasaya verdiği için hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat İ.'nin, kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki barakada saklandığını tespit etti. Operasyonla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.