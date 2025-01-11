Karşılıksız Çek Suçundan 20 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 100 milyon liralık karşılıksız çek düzenlemek suçundan 20 yıl hapis cezası olan firari hükümlü Ş.Y. yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşılıksız çek suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yaklaşık 100 milyon liralık karşılıksız çek düzenlemek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan firari Ş.Y'nin (45), yakalanması için çalışma başlattı.
Ş.Y'nin adresini tespit eden polis ekipleri, hükümlüyü operasyonla gözaltına aldı.
Hükümlü Ş.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.