Karşılaştığı husumetlisi tarafından vurulan kişi yaralandı

KAYSERİ'de, Murat Kömür, trafikte karşılaştığı husumetlisi Polat Kamay tarafından tabancayla vurulup, yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tutlubağlar Caddesi'nde meydana geldi. Polat Kamay, trafikte seyir halindeyken husumetlisi Murat Kömür ile karşılaştı. Aracından inen Kamay ile Kömür arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Polat Kamay belinden çıkardığı tabancayla Kömür'ü sağ bacağından vurarak yaraladı, ardından olay yerindeki 2 otomobile çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Kömür, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Kamay'ın yakalanması için çalışma başlattı.