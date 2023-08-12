Karşıdan Karşıya Geçerken Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı yaşlı adam, metrelerce havaya savrularak hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Necip Y.'ye (75), B.Y.'nin (23) kullandığı 38 GM 716 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Necip Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, Necip Y.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Talihsiz adam metrelerce savruldu

Öte yandan meydana gelen feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada otomobilin çarptığı Necip Y.'nin metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

Sürücü B.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ