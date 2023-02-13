Karşı yöne geçen otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel Haberler RİZE'nin Pazar ilçesinde, kontrolden çıkarak geçtiği karşı yönde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Recep Ali Fincan (18) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. RİZE'nin Pazar ilçesinde, kontrolden çıkarak geçtiği karşı yönde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Recep Ali Fincan (18) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza, dün akşam Kirazlık Mahallesi'nden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet F.'nin kullandığı 35 U 2002 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. Burada aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü Mehmet F. ile Recep Ali Fincan yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kaçkar Devler Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Ali Fincan, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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