Karşı şeriden geçen TIR'ın 4 kişinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

ŞIRNAK'ta karşı şeride geçen TIR'ın hafif ticari araca çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza anı araç kamerasına yansıdı.

ŞIRNAK'ta karşı şeride geçen TIR'ın hafif ticari araca çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Cizre- Silopi kara yolunda meydana geldi. K.Ç.'nin kullandığı 31 AGG 56 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Orhan Bayram'ın kullandığı 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araçla, kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram ile yanındaki Nurettin ve Zafer Üstev olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçtaki yaralı Melik Kırmızıgül ile TIR sürücü K.Ç. ve yanındaki N.E. de yaralandı. Melih Kırmızıgül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.