Karşı şeride geçerek korkulukları yıkıp şarampole uçtu

KARABÜK - Karabük'te yoldan çıkıp karşı şeride geçerek korkulukları deviren otomobil şarampole uçtu. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan biri kadın 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Safranbolu - Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Ayhan M. idaresindeki 06 DA 8712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı şeride geçerek kaldırıma çarparak korkulukları devirdikten sonra şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Lütfi Yağız P. ile yabancı uyruklu D.D. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan 3 kişi ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza sonrası yıkılan aydınlatma direği görevli ekipler tarafından kaldırılırken, trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.