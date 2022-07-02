KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Haberler

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KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'de, lastiği patlayınca orta refüjdeki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçen TIR'ı gören otomobil sürücüsü son anda manevra yapıp kurtuldu.

İZMİR'de, lastiği patlayınca orta refüjdeki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçen TIR'ı gören otomobil sürücüsü son anda manevra yapıp kurtuldu. O anlar ise otomobilin arkasından gelen bir başka otomobildeki araç kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, geçen perşembe günü Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü TIR'ın ön lastiği patladı. Lastik patlaması sonucu TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen TIR'ı gören otomobil sürücüsü ise yaptığı manevra ile son anda kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, başka otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. TIR'ın dorsesinden yola saçılan demirler bölgeye gelen ekipler tarafından toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Tragger Güncel Haberler

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