Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu İZMİR'de, lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen TIR'ı fark eden otomobil sürücüsü, son anda manevra yaparak kurtuldu. İZMİR'de, lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen TIR'ı fark eden otomobil sürücüsü, son anda manevra yaparak kurtuldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza, perşembe günü, Çevre Yolu Osmangazi Viyadüğü'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova yönüne giden demir yüklü TIR, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada TIR'ın geldiğini gören otomobilin sürücüsü yaptığı manevrayla son anda kurtuldu. Kaza anı, arkadan gelen başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.TIR'ın dorsesinden yola saçılan demirler bölgeye gelen ekipler tarafından toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.