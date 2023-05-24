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Karşı şeride geçen otomobil su kanalına girdi: 4 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil su kanalına girdi: 4 yaralı

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KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip su kanalına girdi.

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip su kanalına girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Ömer Özyıldırım'ın kullandığı 34 MHK 54 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarındaki boş olan su kanalına girdi. Kazada, otomobilde bulunan Sebahat Pişmişoğlu, Mebruke Sözen, Kıymet İpek ve Meryem Karadeniz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale Kırşehir Güncel Haberler

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