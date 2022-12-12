Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı

AKSARAY'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hazım Karaoğlan (53) ile oğlu polis memuru Rıdvan Karaoğlan (21) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 Aksaray ? Nevşehir kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Hazım Karaoğlan, memleketleri Nevşehir'e tatile gelen olduğu Rıdvan Karaoğlun'ı, görev yaptığı Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürmek için 50 ACN 120 plakalı otomobille yola çıktı. Hazım Karaoğlan'ın kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Çanakkale'den Nevşehir'e giden Deniz Ünaldı yönetimindeki 19 KK 704 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada Hazım Karaoğlan ve oğlu Rıdvan Karaoğlan yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.