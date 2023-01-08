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KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

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AKSARAY'da otomobil, karşı şeride geçip motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

AKSARAY'da otomobil, karşı şeride geçip motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 4262 sokakta meydana geldi. Cengizhan Dağ (35) yönetimindeki 07 A0C 081 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, Afganistan uyruklu Serajuddın Saeeodı (19) idaresindeki 68 AAK 252 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulun otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler Cengizhan Dağ ile Serajuddın Saeeodı yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı 2 sürücü, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Serajuddın Saeeodı'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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