MİLAS'TA KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, KAMYONET VE OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 7 YARALI

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada otomobillerde yolcu konumunda bulunan Sermin Gülen ve İsmail Behemoğlu öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Dörttepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Milas ilçesinden Bodrum istikametine seyir halindeki Ercan Gülen'in kullandığı 06 CFP 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak, karşı şeride geçti. Otomobil ilk olarak Milas istikametine seyir halindeki Hüseyin Acar yönetimindeki 48 ACV 39 plakalı kamyonete çarptı. İlker Sakallı'nın kullandığı 48 KB 307 plakalı otomobile de çarpan otomobil, yaklaşık 60 metre savrulup şarampole devrildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette şarampole devrildi, diğer otomobil ise refüje çıkarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobillerde yolcu konumunda bulunan Sermin Gülen ve İsmail Behemoğlu hayatını kaybetti. Sürücülerin yaralandığı kazada otomobildeki Elif Naz Gülen, kamyonetteki Günnur Acar, Kenan Çandır ile diğer otomobildeki Melih Akyol yaralandı. Otomobilde ve kamyonette sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kısa sürede çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgedeki çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Yaşamını yitiren Sermin Gülen ile İsmail Behemoğlu cenazeleri savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.