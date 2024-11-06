Üye Girişi
Haberler

Kars ve Çevresinde Soğuk Hava ve Kar Etkili Oluyor

Kars ve Çevresinde Soğuk Hava ve Kar Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta hava sıcaklıkları sıfırın altında 7 dereceye düşerken, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta araçlar buz tutarken, vatandaşlar havanın soğumasına karşı önlemler almaya çalışıyor.

Kars'ta soğuk hava, Ağrı ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Bazı vatandaşlar halı ve battaniyelerle araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı. Çamaşır Dere bölgesindeki göletler buz tuttu, küçük şelalelerde buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, havaların soğuduğunu belirterek, "Gündüzleri hava iyi ama kar yağmadığı için geceleri soğuk geçiyor. Umarım yakın zamanda kar yağar ve kışa merhaba deriz." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da yüksek kesimler karla kaplandı.

Ağrı ile Van sınırında bulunan Aladağlar ile bölgedeki yüksek sıradağların zirvesi karla beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

???????

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.