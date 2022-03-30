Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu

Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina ve iş yeri çatılarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.

ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina ve iş yeri çatılarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çatılarda buz kırma mesaisi yaptığı Kars'ta, belediye ekipleri de yol ve kaldırımları kardan temizliyor.

Sarıkamış ilçesinde ise çatılardaki buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Belediye ekipleri ilçe merkezinde, İl Özel İdaresi de kırsalda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde de binalarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, tehlike oluşturan sarkıtları kendi imkanlarıyla temizledi.

Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

İtfaiye, Ardahan, Kars, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title