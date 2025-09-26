Kars ve Ardahan'da Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi Düzenlenecek

Kars ve Ardahan'da gazetecilere yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti arasında basın mensuplarına yönelik yapay zeka eğitimlerini kapsayan "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" protokolü imzalandı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, gazetecilere, desteklerinden dolayı SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca'ya teşekkür ederek, "Kars ve Ardahan'da görev yapan basın mensuplarına yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı ve fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri, yapay zeka destekli dron teknolojisi gibi alanlarda eğitim verilecek. Yapay zeka çağında yaşıyoruz. Bu teknolojiyi doğru anlayıp kullanan gazeteciler, dijital dönüşümde avantajlı olacak." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek eğitimde, yapay zekanın haber üretiminde hız ve doğruluk sağlamadaki rolü, içerik geliştirmedeki yenilikçi yöntemleri ve görsel-işitsel medya üretimindeki katkıları örneklerle aktarılacak.

Katılımcılar, bu sayede yapay zeka desteğiyle haber senaryosu oluşturma, veri analizi ve sosyal medya için özgün içerik üretme becerilerini geliştirecek.

Eğitimle, medya profesyonellerinin üretim kapasitelerini artırarak kamuoyuna daha güvenilir, hızlı ve etkili içerik sunmaları ve özellikle bölge turizminin tanıtımına daha fazla katkı sağlamaları amaçlanıyor.

Konuşmaların ardından Harmankaya ve Karaca, "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" protokolünü imzaladı.