Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu - Haberler

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Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu

Kars ve Ardahan'da karın ardından etkili olan soğuk hava buzlanmaya neden oldu.

ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da karın ardından etkili olan soğuk hava buzlanmaya neden oldu.

Kars'ta soğukların etkisiyle bina çatılarında oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince temizleniyor.

Belediye ekipleri ayrıca il merkezindeki yol ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bazı bölümleri buzdan çözülen Kars Çayı'nda yaban kuşları ile ördekler, Selim ilçesindeki karla kaplı arazilerde ise tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı, bazı binalarda da 3-4 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Yüksek kesimleri karla kaplanan kentte, ev ve iş yeri çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu

Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu

Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu

Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

İtfaiye, Ardahan, Kars, Güncel, Haberler

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