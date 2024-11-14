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Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor
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Kars ve Ardahan'da yaşanan soğuk hava, ağaç ve bitkilerde kırağı oluşumuna sebep oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede, sis ve buzul tabakaları görüldü. Sarıkamış'ta görüş mesafesi düştü, araçların camları buzul kaplandı.

Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, dere ve nehirlerde buz tabakası oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, sis ve kırağı etkili oldu. Kırağı nedeniyle ağaçlar ile bitkiler beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde sis ve kırağı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sarıkamış'ta, soğuk hava nedeniyle Çamaşır Deresi buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Kasım Yıldız, geceleri aşırı soğuk olduğundan sabahları araçların güçlükle çalıştığını söyledi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluşurken, ağaç ve bitkileri kırağı kapladı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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