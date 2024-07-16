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KARS ve Ardahan'da Sel Felaketi: Yollar Tahrip Oldu, Tarım Arazileri Zarar Gördü

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KARS ve Ardahan'da sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının getirdiği çamur nedeniyle yollar tahrip oldu, tarım arazileri zarar gördü. Ayrıca Kars'ta bir köyde elektrik direkleri yıkıldı, ekipler çalışma başlattı. Ardahan'da ise araçlar mahsur kaldı.

KARS ve Ardahan'da sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının getirdiği çamur nedeniyle yollar tahrip oldu, tarım arazileri zarar gördü. Ayrıca Kars'ta bir köyde elektrik direkleri yıkıldı, ekipler çalışma başlattı.

Bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Süngütaş köyünde hasara yol açtı. Köydeki derenin taşmasına sonucu oluşan sel suları nedeniyle elektrik direkleri yıkıldı. Ekili arazilerin zarar gördüğü köye ulaşımı sağlayan yol tahrip oldu. Köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.

ARDAHAN'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Ardahan'a ise sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Güzçimeni köyünde sağanak sonrası sel sularının taşıdığı çamur ve atıklar sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yolda AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Bazı köylerde tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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