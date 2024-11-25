Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar

Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok bölgede hayat olumsuz etkilendi. Sarıkamış'ta kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, sürücüler zorluk yaşadı. Ardahan'da ise cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle bina çatıları, bahçeler ve sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

İlçedeki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Geçidi kullanan sürücüler, karlı yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Semih Cengiz, AA muhabirine, karın yağmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Kar yağışı aralıklarla yağmaya başladı. İnşallah bu bereket getirir." dedi.

Ardahan

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, bazı yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.

Kar yağışı Göle ilçesinde de etkisini göstermeye başladı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
img

Mourinho'nun reddettiği teklif Ali Koç'u bile şaşkına çevirdi
img

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.