Kar ve tipi nedeniyle kapanan 16 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars ve Ardahan'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gün içinde kapanan 76 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan

Ardahan kent merkezi ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 16 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu yeniden ulaşıma açtı.

Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı aksattığını belirten yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yollara çıkmamasını istedi.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 8 araç da ekiplerce kurtarıldı.