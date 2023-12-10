Üye Girişi
Haberler

Kars ve Ardahan'da Kar ve Soğuk Hava Etkili

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kent merkezleri beyaza bürünürken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Yüksek kesimlerde ise sis nedeniyle ulaşım aksıyor.

Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Karla kent merkezi beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de kar aralıklarla devam etti. Sarıçam ağaçları, bitkiler beyaza büründü.

Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Yaban kuşları soğuk ve yağışlı havada beslenmeye çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla devam ediyor.

Çıldır-Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozeret Geçidi'nde sis dolayısıyla düşen görüş mesafesi ulaşımı aksatıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Kars Ulaşım Çevre Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title