Kars ve Ardahan'da Erken Kar Yağışı

1) KARS VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

HAVALARIN soğumasıyla birlikte Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Kars'ta etkili olan soğuk hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Özellikle 2 bin metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte dağlar, yaylalar ve köy yolları beyaza bürünürken, soğuk hava da yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kars ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

ARDAHAN'DA ERKEN KAR

Ardahan'da ise sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Kars kara yolu ile Ardahan-Şavşat kara yolunda sürücüler etkili olan yağış nedeniyle düşük hızda ilerledi.

Vatandaşlardan Mustafa Kay, kar yağışının bu yıl biraz erken geldiğini ancak Ardahan'a kar yağmasını normal olduğunu söyledi.