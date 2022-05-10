Kars ve Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kars ve Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Kars ve Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kars ve Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'a bağlı Dikme köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasında ise Ardahan İl Jandarma ekipleri bir otomobili durdurdu.

Araçta bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücü Z.A. hakkında işlem başlatıldı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Jandarma, Ardahan, Göçmen, Kars, Güncel, Haberler

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