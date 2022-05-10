Kars ve Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Kars ve Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars'a bağlı Dikme köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasında ise Ardahan İl Jandarma ekipleri bir otomobili durdurdu.
Araçta bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Sürücü Z.A. hakkında işlem başlatıldı.
AA / Günay Nuh - Güncel