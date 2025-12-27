Haberler

Kars-Selim-Göle kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, karla mücadele çalışmaları başlattı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı ve yoğun tipi yüzünden Selim-Göle kara yolu, 7-15'inci kilometreleri arasında araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
