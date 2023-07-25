KARS ve Ağrı'da Şiddetli Yağışlar Meyve Bahçelerine ve Tarım Araziye Zarar Verdi

KARS'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verirken, Ağrı Diyadin ilçesinde sağanak yağış tarım arazilerinde hasara yol açtı. Yağışlar sonucunda ilçelerde sel meydana geldi ve cadde sokaklar suyla kaplandı.

KARS'ın Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi. Ağrı Diyadin ilçesinde ise sağanak Fatih ve Atatürk mahallelerinde tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Kağızman'da dolu yağışı saat 17.00 sıralarında başladı. Kısa sürede etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerine sığındı. Yağış sonrası ilçedeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

DİYADİN'DE SAĞANAK

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından ilçede sel meydana geldi. Derelerin taşmasına sebep olan yağış sebebiyle Fatih ve Atatürk mahallelerinde birçok ev, ahır sular altında kaldı. Derelerden taşan sular ekili tarım arazisine zarar verdi. İtfaiye, AFAD, İlçe Özel idaresi ile DSİ'ye bağlı ekipler, sağanak yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışma başlattı. (DHA)