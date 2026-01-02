Haberler

Kars ve Ağrı'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars ve Ağrı'da ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Kars'ta 214 köy yolundan 153'ü açılırken, Ağrı'da ise 289 köy yolu kapalı durumda.

Kars ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma kapanan 214 köy yolundan 153'ü yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 61 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da önceki gün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle 289 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

