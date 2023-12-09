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Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Tırlar Yolda Kaldı

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Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı.

Kars-Çıldır kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tırlar Taşbaşı köyü mevkisinde yolda kaldı. Karla mücadele ekipleri, yolda kar küreme çalışması yaptı.

Bazı tırlar ise İl Özel İdaresi ekiplerince çekilerek kaldıkları yerden kurtarıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde geceden bu yana kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Van'a giden bir tırın kaymasıyla yol ulaşıma kapandı. Ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede çok sayıda araç da yolda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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