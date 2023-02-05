Kars ve Ağrı'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Güncel Haberler Sarıkamış-Erzurum ile Ağrı-Van kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sarıkamış- Erzurum ile Ağrı-Van kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kars'ta akşam saatlerinden itibaren görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Sarıkamış-Erzurum kara yolunun Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda önlem alarak sürücüleri uyarırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Ağrı Ağrı'da da akşama doğru etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü. Karayolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürütüyor. Kaynak: AA / Güncel Erzurum Kars Ağrı Güncel Haberler

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