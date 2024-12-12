Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 15 santimetreyi bulan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkileyerek araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Besiciler ani kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Ağrı'da da benzer etkiler görüldü, ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başlayan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede araçlar yollarda güçlükle ilerleyebildi.

İstasyon Mahallesi'nde koyunlarını meraya çıkaran besici Şahin Çelik de kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Çelik, AA muhabirine, sabah kar yağışı olmadığı için koyunları meraya çıkardığını söyledi.

"Kar yağışı aniden bastırdı, koyunları geri getirmek zorunda kaldık." diyen Çelik, artık kışın başladığını, koyunların 6 ay kapalı ortamda ahırda kalacağını anlattı.

Ağrı'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, cadde ile sokakları beyaza bürüdü.

Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
img

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu
img

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacının önünde kavga çıktı
img

Gözlüklerinden kurtulmak isterken hayatı karardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.