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Kars ve Ağrı'da Doğal Afet: Kar ve Yıldırım Olayları

Kars ve Ağrı'da Doğal Afet: Kar ve Yıldırım Olayları
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Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk yaralanırken, çok sayıda koyun öldü.

KARS'ın Digor ilçesinin Handere mevkisinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Ağrı'nın Patnos ilçeside yıldırım düşmesi sonucu ise bir çocuk yaralandı, çok sayıda koyun öldü.

Kars'ta gün boyu etkili olan yağmur gece yarısına doğru yerini kara bıraktı. Bu yıl erken yağan kar, Kars- Iğdır karayolunda etkili oldu. Digor yolu Handere mevkisi lapa lapa yağan karla beyaza büründü. Yolda kara yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını cep telefonlarına kaydederek bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.

Öte yandan Ağrı'nın Patnos ilçesinde Baltacık köyü kırsalında hayvan otlatan Davut Özalaca (14) yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Özalaca Patnos Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özalaca'nın yaralanmasına neden olan yıldırımın çok sayıda koyunun da ölmesine neden olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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