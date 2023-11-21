Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Polat'tan şehit ailelerine ziyaret

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, şehit er Kıyas Kerdiğe'nin vefat eden annesi için aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, şehit er Kıyas Kerdiğe'nin vefat eden annesi için aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, 1979 yılında İzmit'te şehit olan er Kıyas Kerdiğe'nin ailesini ziyaret ederek, geçen günlerde vefat eden şehidin annesi Seyran Kerdiğe için taziyelerini iletti.

Burada şehidin ailesiyle sohbet eden Polat, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Polat ve eşi daha sonra 2007 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tahsin Yıldırım'ın babası Namaz Yıldırım'a geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle ziyarette bulundu.